〈能源盤後〉需求引擎熄火 中國疫情再起 原油下挫 WTI本週幾乎打回原形

週五 (15 日) 交易，原油期貨價格大跌，WTI 原油期貨幾乎吐回本週漲幅，投資者衡量了中國爆發新一波新冠疫情的狀況，因為在大型經濟體遭新冠疫情拖緩之際，中國一直是原油需求的引擎。

RBC 資本市場分析師 Michael Tran 報告指出，「石油市場欣悅情緒明確強勁，但來自亞洲的市場指標卻多空交錯。」

「石油需求成長的全球引擎——中國，正在與新一波新冠疫情對戰，全中國各地多處祭出封鎖措施，導致了大眾減少了自由駕駛模式。」

中國表示，由於北部病例再次激增，目前收治的新冠病人超過 1000 人，而石家莊、邢台和廊坊等城市實際上處於封鎖狀態，超過 2000 萬人被限制待在家中。

CMC Markets UK 市場分析師 David Madden 表示，「中國公衛危機越來越大，這已導致石油價格下跌，因為中國是全球最大能源進口國。北京政府為了防疫而將 2200 萬人限制居家，因此市場益發擔憂需求面。」

根據約翰 · 霍普金斯大學（Johns Hopkins University）匯總的數據，上週五新冠確診病例增加到 9300 萬人以上，死亡人數則超過 199 萬人，其中美國確診人數 2330 萬人、死亡人數 388705 人為全球之冠，占全球總數 1/4 以上。

2 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.21 美元或近 2.3%，收每桶 52.36 美元。

WTI 原油期貨最前月契約價格本週溫和收高 0.2%，為連續第三週收高。根據道瓊市場數據本週四收盤價為去年 2 月以來最高。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.32 美元或近 2.3%，收每桶 55.10 美元，本週下跌 1.6%。

Ploutus 資本顧問公司首席市場策略師 James Hatzigiannis 表示，「2021 的頭幾週原油出現回彈，但現在已經接近嚴重超買水準。」

「本週我們看到原油過剩的情形下降、煉油廠活動增加、汽油需求增加，這些對原油都是樂觀發展。然而，原油價格上漲得太快了，現在迎來了修正時刻，所有樂觀的發展都已經反映在價格上了。」

Baker Hughes 週五數據顯示，美國鑽井平台數量連續第八週增加，意味著未來產量將增加。

Hatzigiannis 指出，中國需求可能會下降，因為中國在 2020 年時趁著油價處於歷史低點，策略性增加了儲備量。與此同時，一些預測表明，美國旅行量要到今年第三季才會恢復。

Hatzigiannis 預期石油需求在春季末會看到大幅度上升，因為屆時感染人數應會開始明顯下降。此外，拜登提的 1.9 兆美元刺激方案應該會「小幅提振」需求。

「對 WTI 原油來說，50 美元是個重要心理關卡，可能要有大一點的不利因素才會讓原油跌破那個水準。」Hatzigiannis 說。

「由於有沙烏地阿拉伯戮力管理供應，以及疫情感染狀況已看到的盡頭露出的曙光，我認為黃金將長期保持在 50 美元以上。」

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