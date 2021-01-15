泰達電飆10倍、亞幣20年最長連漲 彭博：新興亞洲資產現泡沫

彭博報導，投資人蜂擁進入抗疫表現優於西方國家的亞洲市場，導致新興亞洲股市浮現泡沫，幾個例子包括：美元計價日經 225 指數刷新高、追蹤亞幣的指數寫下逾 20 年來最長連漲紀錄，台達電 (2308-TW) 泰國子公司泰達電 (Delta Electronics Thailand) 因股價飆漲 10 倍，引來泰國證交所關切。

摩根大通資產管理公司亞洲首席策略師 Tai Hui 說：「市場對疫苗研發和配送相當興奮，讓去年底的動能延續至今。投資人試圖找到還有不錯價值、或表現落後的市場。」

彭博列舉幾個亞洲資產說明泡沫現象，包括泰達電股價、日本電力期貨價、Kospi 指數、日經 225 指數、彭博摩根大通亞元指數、大馬科技股、中國投資人的保證金餘額等。

●泰達電股價狂飆

泰達電子過去一年來跳漲 1000%，讓許多市場觀察家、甚至是該公司本身都感到驚訝，這也引來泰國證交所注意，去年底表示會「密切關注」這檔股票。

泰達電股價走勢。來源: Bloomberg

●日本電力期貨價

亞洲最近的寒流，甚至讓日本電力期貨價出現更甚比特幣的漲勢。去年 12 月初至今，日本電力期貨合約價飆漲逾 10 倍，遠勝比特幣同期間約 97% 漲幅。

日本電力期貨合約價 (黑) 和比特幣 (紅) 變動幅度。來源: Bloomberg

●韓股 Kospi 指數

韓股已從去年 3 月的低點大漲逾一倍，本月曾創歷史新高，今年來表現跑贏亞洲其他股市。

●日經 225 指數

拜日圓升值之賜，美元計價日經 225 指數本周創新高，並未因更多地區進入緊急狀態而受影響。目前全日本約 60% 經濟產值已進入緊急狀態。

●亞幣勁揚

亞洲貨幣兌美元連八個月升值，是 20 多年最長連漲紀錄。由於資金持續流入亞洲，追蹤 10 種區域貨幣的彭博摩根大通亞元指數目前仍保持上升趨勢。

彭博摩根大通亞元指數走勢。來源: Bloomberg

●大馬科技股強彈

馬來西亞科技股指數已從去年 3 月的低谷彈升逾兩倍，輕鬆跑贏馬來西亞綜合指數 (KLCI)。為了讓確診人數不再繼續飆升，大馬本周宣布進入緊急狀態，是 1969 年來首見。

●保證金熱潮

保證金交易熱絡，幫助推升最近幾周的陸股。近來保證金餘額激增，一路達到 2015 年來最高水準，深圳證券交易所創業板等指數同步攀高。

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