盤前財經大事搶先讀2021年01月15日

今日操盤前瞻

韓國央行利率決策

美國 1 月密大消費者信心

法說會：藥華藥、春源、順德

拜登將推 1.9 兆美元刺激方案 每人現金 1400 美元、提高最低工資

官員表示，美國總統當選人拜登將推出名為「美國拯救計畫」(American Rescue Plan) 的刺激方案細節，規模約 1.9 兆美元，包含 1400 美元現金支票、每小時工資提高到 15 美元等。此案勢必在參議院共和黨人挑戰，如何尋求共識將是他上任後的第一個立法挑戰。閱讀全文...

路透：美投資禁令黑名單 增列小米等 9 家中企

週四 (14 日) 《路透社》報導，手機製造商小米和中國商用飛機 (COMAC) 等 9 家中國企業遭美國政府列入禁止投資的黑名單。閱讀全文...

台積電去年好會賺 一天賺進 14 億元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (14) 日召開法說，並公布去年第四季財報，雙率均優於財測預期，並改寫新高，單季稅後純益 1427.7 億元，季增 4%，年增 23%，每股純益 5.51 元，純益與 EPS 續寫新高；全年稅後純益 5178.85 億元，年增 50%，每股純益 19.97 元。閱讀全文...

華新科東莞廠大火 燒出電阻供貨吃緊議題 國巨、奇力新、大毅受惠

華新科 (2492-TW) 東莞廠區火災衝擊電阻市況，加上各家廠商供應已經吃緊，外溢訂單使得市場再度醞釀漲價氛圍，國巨 (2327-TW) 及大毅 (2478-TW) 都將成主要受惠者。閱讀全文...

台積電今年狂砸資本支出逾 250 億美元 設備廠營運「積」昂

台積電今年資本支出出爐，估達 250-280 億美元，遠高於市場預期的 220 億美元，較去年增加 45-62%，顯現台積電大舉擴廠、採買設備的決心，相關設備業者今年營運也將直接受惠，業者更直言，今年營運將是「很不錯的一年」。閱讀全文...

台積電南京廠規畫擴產 首度證實評估在日設研發中心

對於海外設廠與擴產議題，台積電董事長劉德音表示，美國亞利桑那州廠現階段以月產能 2 萬片為目標，未來也不排除進行下階段擴產計畫，而南京廠則有規劃逐步擴充產能。台積電也在會後首度證實，正評估在日本設立材料研發中心。閱讀全文...

台積電 Q1 財測露端倪 看新台幣升破 28 元勢在必行

即便近來央行頻頻出手阻升，並罕見公開呼籲各界共同穩定匯市，但從晶圓代工龍頭台積電昨 (14) 日公布的第一季財測來看，對新台幣匯率假設來到 27.9 元，顯然看台幣匯率升破 28 元已勢在必行。閱讀全文...