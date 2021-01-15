東陽去年匯損吃掉2成獲利 EPS 1.67元

汽車零組件大廠東陽 (1319-TW) 今 (15) 日公布去年 12 月自結，合併稅前盈餘 5962 萬元，年減 54.1%，東陽指出，除了缺櫃、缺艙位等因素影響營收，12 月認列匯兌損失高達 4561 萬元；而全年合併稅前盈餘 9.22 億元，年減 61.54%，每股稅前盈餘 1.67 元，反映疫情和匯損衝擊，其中，全年光是匯損認列就達 2 億元，吃掉獲利逾 20%。

東陽指出，AM 市場旺季需求強勁加上補單效應，訂單量已見增加，不過，目前有多達 300 個貨櫃的訂單等出貨，正與國外客戶全力找貨櫃，力拚將塞在倉庫裡的訂單儘快消化，業績有望遞延表現。

法人認為，東陽營運應已落底，由於第一季北半球偏冷氣候，使傳統 AM 旺季需求暢旺，預估東陽歐美客戶將持續有補庫存需求，但受限於缺櫃現象，預計第一季過後才會逐漸緩解。

另一方面，法人指出，去年中國車市中，一汽大眾和日系品牌銷售佳，衰退較大者以中小自主品牌為主，今年隨著新冠疫情影響減緩，預估整體車市需求將成長 5%，尤其一汽大眾和日系有望保持 5-7% 成長性，有利東陽 OEM 事業營運逐漸增溫，預期中國 OEM 事業今年將轉為獲利。