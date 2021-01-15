貿易戰促使供應鏈分流 去年4成廠商出口增幅高於全年平均

在美中貿易戰催化下，促使全球科技業供應鏈分流，加上疫情衍生遠距商機，帶動我出口年增幅 4.9%，根據財政部統計，去年出口增幅高於整體平均比重約 4 成，出口金額占整體出口達 6 成，平均每家出口值約 824 萬美元。

根據財政部發布統計通報，去年共 7.6 萬家廠商申報貨物輸出，其中有 6.3 萬家於 108 年、109 年皆有出口，而個別廠商之年增率中，增幅高於整體出口平均約 2.5 萬家，占總家數比重 4 成，但出口金額占整體出口約 6 成，平均每家約 824 萬美元。

統計處表示，去年出口值高於平均率是低於平均率的 2.3 倍，顯示出口規模較高者相對具有出口優勢；若將年增率進一步細分，年增率達 1 成以上的廠商出口值占 53.9%，近半數廠商出口跌幅超過 1 成，出口值占整體出口 20.7%。

以出口貨品來看，推升去年總出口兩大主力，包括電子零組件、資通與視聽產品，其高於平均年增率的廠商家數占比低於 4 成，而較 2019 年增加 1 成以上之廠商出口值分別約占 79%、58%，顯示出口大廠扮演決定性角色。

至於機械出口值雖有美中貿易爭戰拖累出貨表現，但去年生產自動化與半導體等機械之廠商外銷回升，使得年增率大於 1 成以上者，出口值比重高占 47%。

另外，去年相對弱勢的塑化、基本金屬及其製品等傳產貨類，其出口值衰退超過 1 成金額占比居多，但也有部分廠商逆勢成長，去年出口值年增 1 成以上之廠商，其出口金額占比仍有 24% 到 26%。

值得注意的是，礦產品受國際油價重挫，疫情導致需求不振，迫使國內主要油品供應商以歲修、減產因應，其中減幅超過 1 成者的出口金額占比高達 77%。

