〈年終獎金放大術〉善用美元保單+保障型商品 惟人生四階段配置大不同

多數民眾面對即將入手的年終獎金，南山人壽建議，趁著這波台幣匯率優勢，及美元流通性強、穩定性高的特色，可以選擇以美元計價的外幣保單，並選擇利率變動型保險，有機會享有增值回饋分享金隨時間加乘效果累積，再搭配保障型商品，將年終獎金的效益放大，不過對於處在人生不同四階段的民眾來說，配置規劃會大不同。

南山人壽表示，美元利率變動型還本保險的特色在於，不僅可享壽險保障及年年還本，還可透過宣告利率享有增值回饋分享金的機制。若金額不多也可以「期繳」方式，透過逐年累積滾出增值效果。

以「南山人壽美利雙鑫美元利率變動型還本終身保險（定期給付型）」為例，6 年分期繳費，減輕繳交保費的負擔，可終身享有壽險保障，最高投保年齡至 76 歲。此外，每年還可領取生存還本金並有機會獲得增值回饋分享金。另外，不同年齡階段的民眾，若想要兼顧預算及保障完整性的話，則建議可把握不同的原則，進行完整的保險規劃。

新鮮人：著重保障性 並以定期險降低保費負擔

因新鮮人所領取之年終獎金金額有限，在保險安排上首重保費較低、保障性較高的保險來投保。可選擇定期住院醫療保險、重大疾病、重大傷病保險或意外險等，讓自己打拼時無後顧之憂，降低發生疾病或意外時對家人的依賴或經濟負擔。

中壯年：著重風險預防及家庭經濟穩定 開始規劃長期照顧保險

中壯年大多為家庭主要經濟來源，亦為家庭支柱，可趁機補足在醫療、壽險保障上之保障缺口為主，例如補足重大疾病保險或提高終身壽險之額度，或趁年輕時可開始規劃長期照顧保險，日後倘不幸達「長期照顧狀態」造成工作收入中斷，長期照顧保險金等給付得以讓家人有足夠經濟支持減輕長照負擔，以維持日常生活。

準退休族：著重準備體況走下坡的醫療支出及退休養老金

準退休族大多子女已屆成年，但是在身體上也漸漸產生變化，因此在保障上除檢視是否有缺口外，特別是醫療險，而最主要的是可考慮規劃長期照顧或短期照顧保障商品，以備未來身體健康漸差就醫時，或需要長期照顧所需之費用。另外，可檢視未來所得替代率是否充足，若有不足部分建議參考以下保險種類，例如可投保短年期或躉繳利率變動型壽險、年金保險，以維持並提升自已退休時之生活水準。

退休族：穩定資產成長並預防意外事故的風險

退休族大部分均已達一定的年齡，如要投保一般醫療險、長期照顧保險等可能面臨超過最高投保年齡而無法購買，而壽險則因年事已高，保費也相對提高，因此退休族群可推薦躉繳或短年期之還本、增額、年金商品為主，目的在穩定資產成長或做不同幣別配置；至於意外保障類，因高齡者動作相對遲緩，意外事故發生之可能性提高，建議可增加意外險及意外醫療保障，以作為意外發生時之因應。

南山人壽提醒，民眾購買外幣保險商品仍應留意匯率風險，並確認保障範圍和給付方式是否符合自身需求，才能有效發揮保險商品風險轉移的功能。