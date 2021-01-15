吳奇隆創辦稻草熊娛樂IPO首日飆漲83% 劉詩詩獲8億港元聘禮

影星吳奇隆創辦的稻草熊娛樂 (02125-HK) 今日在香港上市，發行價每股 5.88 港元，開盤一路走高，盤中一度狂飆 93%，最後收漲 83.67% 至每股 10.8 元 (港元，下同)，市值 71.61 億；吳奇隆妻子劉詩詩持有 11.1% 股權，身家達近 8 億元。

稻草熊娛樂創立於 2014 年，雖然吳奇隆並未直接持股，但其妻子劉詩詩在二人完婚後獲得了該公司 20% 的原始股權。五年前，暴風集團曾計劃收購稻草熊娛樂 60% 股權，坊間盛傳的吳奇隆 2 億天價「聘禮」便指此事，只是最終被否決。如今，稻草熊娛樂成功在港上市，劉詩詩這份「聘禮」也得以兌現，其在 IPO 後持股 11.10%，對應身家達到 8 億元。

愛奇藝為第二大股東，通過全資子公司 Taurus Holding 持有 19.57% 股權；演員趙麗穎也是股東。稻草熊此次 IPO 也引入了雪湖資本、IDG 資本與唯品會作為基石投資者。

值得關注的是，愛奇藝同時還是稻草熊娛樂的第一大客戶和第一大供應商，這樣的「深度綁定」讓市場人士感到憂慮。

財務數據顯示，2017 置 2020 年上半年，稻草熊娛樂來自愛奇藝的收入分別占同期總收入的 21.4%、36.0%、 27.2% 及 69.2%。其中，2020 年上半年，稻草熊娛樂來自愛奇藝的收入大幅增加，占公司總收入比重近七成，且愛奇藝已指派兩名董事加入董事會。

稻草熊娛樂於 2014 年成立，定位劇集製片商及發行商。弗若斯特沙利文報告顯示，按 2019 年首輪播映電視劇數目計算，稻草熊娛樂已在中國所有劇集製片商及發行商中排名第四，市占率為 6%。

參與投資製作的劇集熱播，為稻草熊娛樂帶來了豐厚的收入。據招股書顯示，2017 年至 2019 年，稻草熊娛樂實現營收分別為 5.43 億元 (人民幣，下同)、6.79 億元與 7.65 億元；公司淨利潤則分別為 6403.0 萬元、1051.3 萬元、5040.0 萬元。

即便是在 2020 年上半年，全球經濟受到新冠疫情不同程度影響情況的前提下，稻草熊娛樂依然實現收入 5.8 億元，淨利潤為 5413 萬元，年增 43%。