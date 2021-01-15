南下資金簇擁 恆生好彩頭 今年開局勝上證、深證

2020 年港股的表現相對於全球主要指數而言是繳出一張極為暗淡的成績單，恆生指數全年下跌 3.4%。不過今年以來，恆生指數出現反彈的氣勢，前 9 個交易日，恆生指數累計上漲 4.65%，而同期上證和深證漲幅只有 2.67% 和 4.14%。

資料來源: 鉅亨網

恆生指數表現不俗的背後，南向資金貢獻不少力量。今年南向資金積極加碼港股。根據統計顯示，2021 年以來，南向資金連續 9 個交易日買超逾 100 億港元。

從累計買超情況來看，2021 年以來南向資金買超總額已高達 1222.96 億港元，而 2020 年全年南向資金買超金額也不過 6721.25 億港元，至於 2019 年和 2018 年更分別只有 2493.37 億港元和 826.96 億港元。

從南向資金偏好的個股來看，騰訊 (700-HK)、中國移動 (941-HK)、美團 (3690-HK)、小米 (1810-HK)、中芯 (981-HK) 和中國海洋石油 (883-HK) 等合計買賣總額位居前列。

市場認為港股在經歷持續低迷後，估值優勢已突顯，因此 2021 年以來走出一波強勢行情。從南向資金的買超情況來看，出現歷史罕見的持續大規模吸金。

基金機構普遍表示，隨著美元回流新興市場，中國資產仍然是新興市場中最優質的投資標的，再加上港股的估值優勢，2021 年港股的表現值得期待，可關注的方向以大消費及網科龍頭公司。

宜信財富表示，2021 年全球經濟周期進入復甦階段，從歷史經驗來看，在經濟復甦週期中，各類資產的表現排序為：股票 > 商品 > 債券 > 黃金 > 類現金。不過預估 2021 年 A 股不會再像 2020 年那樣走勢強勁，但也會有不錯的表現。而 2020 年漲幅較小的指數或許有更強的補漲力量，相對來說更看好港股的表現。



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