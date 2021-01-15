淡季+缺料影響 中光電估1月影像產品出貨月減4成

背光模組廠中光電 (5371-TW) 節能產品受宅經濟需求推升電視、顯示器、平板產品需求穩健，預期 1 月整體出貨可望持平上月，不過影像產品則受傳統淡季、缺料、航班不穩等影響，估 1 月出貨量將較上月減少近 4 成。

中光電表示，影像產品去年下半年在嵌入式精密投影應用方案、4K 燈泡機種需求增加下，帶動整體出貨量、營運回溫，但全年仍受疫情衝擊影響，去年出貨量仍年減雙位數，僅約 78 萬台、年減 18%，首季也為傳統淡季，加上零組件吃緊，營運相對保守。

節能產品方面，中光電指出，在宅經濟、教育需求帶動電視、公共顯示器 (PID)、筆電機種出貨成長下，去年出貨量達約 4572 萬片 / 台，年增 10%，看好需求延續，1 月整體出貨量可望持平上月。

隨著宅經濟延續，中光電去年也擴大海外布局，越南子公司在胡志明市西貢高科技園區設立新廠，去年第 4 季已完成客戶稽核，開始導入量產，初期將以生產電視 LCM 機種為主，樂觀看待今年電視機種將有大幅度成長空間。

中光電去年 12 月營收達 38.87 億元，月增 2.9%、年減 6.6%，第 4 季單季營收達 114.94 億元，季減 3.7%、年減 12.2%，累計去年營收達 424.38 億元、年減 12.88%。