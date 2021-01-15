〈台股盤後〉台積電孤掌難鳴 帶量失守5日線收15616點

台股今 (15) 日在台積電領軍下早盤帶量上攻大漲逾 300 點突破「萬六」後，隨著獲利了結賣壓出籠，盤勢主流半導體漲勢收斂，大盤指數翻黑走跌，先前漲多的航運、汽車族群股價全盤皆墨，終場指數下跌 90 點，收在 15616.39 點，失守 5 日線，成交量暴增至 4331.57 億元。

熱錢持續湧入，新台幣早盤強彈逾 5 角，但台股今天表現與匯價脫鉤，早盤指數大漲逾 300 點後，隨著台積電開高走低，大盤指數也跟進拉回整理，盤中震盪將近 400 點。

台積電昨 (14) 日愈個擴大資本支出，利多消息激勵股價早盤強漲逾 6%，盤中股價衝上 625 元新高後略有拉回，終場收在 601 元；沾光台積電大漲，半導體族群中的偉詮電、通嘉雙雙攻上漲停關門，世芯 - KY、聯陽分別有 5% 的漲幅。

鴻海揮別昨日漲停激情，今天股價拉回休息，終場小跌 0.5 元，收在 115.5 元；鴻家軍個股今日漲跌互見，廣宇爆量上攻直奔漲停關門，股價收在 40 元，正達強漲逾 8%、台揚也有 5% 以上漲幅，至於 GIS-KY、乙盛股價賣壓沉重，終場重挫逾 4% 收盤。

先前漲多的航運股股價熄火，指標個股陽明、長榮、萬海同步帶量重挫，股價全面跌停鎖死，長榮今日爆出 57 萬張大量，股價跌破月線收在 34.25 元，中航、志信、中櫃同樣賣壓沉重，終場大跌逾 7% 作收。

特斯拉概念股股價相對亮眼，健和興股價直奔漲停關門，貿聯、恒耀漲幅則在偏弱，股價在平盤之上整理。

法人認為，尤其先前受外資力捧的大型權值股在獲利了結賣壓下拖累盤勢面臨回測壓力，但市場仍有資金面支撐，預期下周期貨結算與投信月底作帳行情加持下，可望改由中小型股撐盤。