〈君悅新總座上任〉將注入三大創新營運思維

台北君悅酒店新任總經理陳隆慶今 (15) 日宣示，今年規劃以三大創新營運思維，包括於信義區發展異業結盟、業務團隊深入在地，以及擴展數位行銷等過往君悅不曾操作過的營銷方式，力拚打造出「城市中的小城市」，並再次奠定君悅在飯店同業界的龍頭指標地位。

台北君悅位於熱鬧的信義計畫區，具高人流優勢，陳隆慶指出，希望從信義區出發擴展異業結盟，打造出城市中的小城市，而君悅將是此小城市中心的度假飯店，藉此導入過往較難接觸到的家庭親子客。

另一方面，君悅過往業務團隊以接受企業簽約戶為主，但去年下半年起首度參與台中、高雄旅展，力拚扭轉君悅過往與一般民眾較有距離的品牌形象，藉此引進中南部的國旅客群。

而數位行銷也將是一大拓展重點，不同於以往的傳統行銷，陳隆慶希望透過網路關鍵字、農曆年節期間天天送福袋等更加多元年輕化的行銷策略，增加在年輕客群中的能見度。

凱悅酒店集團於去年 8 月宣布任命陳隆慶為台北君悅酒店總經理，是台北君倪開業 30 年來第二位華裔總經理，陳隆慶來自馬來西亞，具備完整豐富的飯店業歷練，於 1995 年在夏威夷太平洋大學畢業後，自酒店基層管理培訓生做起，至今累積 26 年經歷，並曾於多國不同酒店集團擔任管理要職。

陳隆慶曾先後於夏威夷商務飯店、馬來西亞香格里拉沙洋度假酒店、西安喜來登和台北喜來登酒店服務，其中，自 2005 年轉任台北喜來登擔任市場行銷業務總監後，憑藉對國際觀光產業敏銳度和精準决策，率領團隊度過 2008 年金融海嘯和日本 311 大地震後的低迷觀光市場，並於 2012 年晉升為總經理，而後於 2017 至 2019 年遠赴大連擔任一方城堡豪華精選酒店、雅樂軒酒店兩館總經理。

此次受到國際疫情影響，陳隆慶自頂級陽朔阿羅拉酒店回台接管全台量體最大的台北君悅酒店。

陳隆慶說，面對日益競爭的國旅市場，力圖改變以往國際商務客為主的客群結購，除了加強飯店軟硬體設施外，將積極擴大行銷，並尋求異業結盟、開發新市場。

其中，台北君悅首見鎖定館內 94 間客房推主題專案、安心長住專案，餐飲則推動外帶服務、日式自助餐也推出不同時段優惠價等活動，均是過往未見行銷。