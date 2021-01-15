〈台積目標價不同調〉三大內資暫未調至700元以上

權值王台積電 (2330-TW) 法說會後，內外資今 (15) 日已陸續調高目標價，其中，內資圈以凱基投顧喊出 800 元最高，但仍有多家尚未調至 700 元之上。

包括國泰證期研究部目標價為 698 元，統一投顧為 650 元，而群益投顧目標價 632 元，觀察可能原因是毛利率、部分新增產能投入量產並挹注營收尚須時間等。

群益投顧指出，台積電預估今年資本支出將大幅提高至 250-280 億美元間，年增 45-62%。主要是增加 7、5 和 3 奈米製程產能，此部份將占資本支出比重 80%；除先進製程新產能持續投資外，10% 將投資在後段封裝和 mask 相關，剩下 10% 左右將使用在特殊製程，此包括台積電赴美國亞利桑那州設廠投資的金額和中國產能增加的部份。

其中，台積電美國亞利桑那州 5 奈米廠預計 2024 年量產，第一期廠房月產能 2 萬片，後續將視市場狀況、經濟情勢和政府支持情況而定。

而台積電正評估在日本獨資設立材料研發中心，加強和日本生態系統合作夥伴在 3DIC 材料方面的探索，惟計畫尚未達成最終決議。

另一方面，群益投顧指出，由於台積電資本支出持續增加中，預估今年折舊費用將年增 25-29%，折舊增加雖會影響毛利率，不過，毛利率決定的因素很複雜，包括成本、價格、匯率、產能利用率和先進製程的量產等。

整體而言，群益投顧認為台積電競爭力優於同業，高階製程市占率高，維持買進，目標價 632 元。

統一投顧則指出，今年台積電財測表現持續優於產業，此次法說會中，除了第一季毛利率展望略低於預期外，大多優於預期，而今年的資本支出是最大驚奇，遠高於原預估的 200 億美元，不同於過去資本支出一向穩健，意外的擴張隱含了對未來成長的樂觀預期，因此，將目標價由 612 元調升至 650 元。