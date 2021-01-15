小摩：拜登新刺激計畫 有望使資金自亞洲新興市場回流美國

美國總統當選人拜登 (Joe Biden) 週四 (14 日) 公布規模 1.9 兆美元刺激計劃，盼為美國經濟再添增長動能，然而，摩根大通 (JPMorgan) 分析師認為，一旦刺激措施促進美國經濟增長，海外資金有望自亞洲新興市場回流美國。

摩根大通亞洲股票研究 (不含日本) 主管 James Sullivan 表示，過去幾個月以來，我們可觀察到海外資金已連續 18 周流入日本以外的亞洲市場，在拜登公布刺激方案細節前，相較於美國，大多數投資人對亞洲和新興市場的前景非常樂觀。

Sullivan 進一步補充，對於拜登刺激計畫促進美國經濟增長的預期，非常可能使資金流出亞洲新興市場，重新湧向美國，中國則可能成為最先受到影響的亞洲市場之一。

為挽救美國經濟，拜登週四公布規模 1.9 兆美元的「美國救援計畫」(American Rescue Plan)，除了直接向每人發放 1400 美元現金，計畫還包含上調失業補助、推動疫苗接種與病毒檢測等項目。

規模高達 1.9 兆的刺激計畫意外超出小摩先前預期達 2 倍多，Sullivan 表示，這對市場及美國整體經濟增長水平來說，是一項非常正面的驚喜。