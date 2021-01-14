拜登將公布財政刺激細節 助理：規模約2兆美元

美國總統當選人預定美國當地周四晚間公布數兆美元刺激方案的細節，CNN 周三 (13 日) 率先報導，拜登助理最近告知國會議員，規模約在 2 兆美元之譜，美債殖利率聞訊上揚，美元保持升勢。

一名密切接觸拜登團隊的議員透露，拜登團隊的財政刺激方案目標遠大，但規模仍可能改變。提案內容將包括直接發放現金、大手筆的州和地方政府援助等，包含疫苗發放以及其他緊急支出。

儘管民主黨目前在眾院和參院都掌握些許過半優勢，且共和黨人近來多次表明仍不願支持大規模紓困計畫，拜登和民主黨仍認為終將快速通過紓困案立法，某些民主黨人更強烈要求拜登必須擴大刺激規模。

白宮國家經濟委員會 (NEC) 主席 Brian Deese 周三透露，額外財政刺激將包含 2000 美元現金支票、失業保險等疫情援助措施。

即將上任的拜登正面臨急迫的時間表：在疫情奪走美國性命情況比 2020 年更嚴重的情況下，趕快推出抗疫刺激計畫。約翰霍普金斯大學統計，美國單日有 4327 人病歿，創疫情爆發以來新高。

美國將推動更多財政刺激消息支撐經濟，促使投資人預期通膨將上升，並推動近期美債殖利率攀高。周四亞洲盤中，10 年期美債殖利率上升 3 個基點至 1.11%，追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的美元指數 (DXY) 盤中保持在平盤之上，報 90.39。

彭博報導，據悉即將成為參議院多數黨領袖的書末 (Chuck Schumer) 要求拜登，他上任後初步推出的財政刺激規模應該要超過 1.3 兆美元。去年底兩黨尚未談妥 9000 億美元紓困計畫之前，民主黨原本希望的規模為 2.2 兆美元，即比 9000 億美元高出 1.3 兆美元。

根據拜登團隊聲明，拜登預定美國當地周四晚間 7 點 15 分，在德拉瓦州威明頓公布細節。