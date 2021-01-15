健和興去年Q4純益增1成 EPS 0.52元 全年每股賺2.33元

連接器端子廠健和興 (3003-TW) 今 (15) 日公告自結第四季獲利，單季營益率重返 2 成寫下 3 年單季最佳，稅後純益 0.88 億元，季增 11.9%、年增 10.9%，每股純益 0.52 元，去年純益 3.68 億元，年減 14%，每股純益 2.33 元。

健和興去年第四季營收 9.92 億元，同為歷史新高，營益率 20.6%，季增 3.6 個百分點、年增 3.5 個百分點，稅後純益 0.88 億元，季增 11.9%、年增 10.9%，每股純益 0.52 元。

健和興去年營收 33.82 億元，年減 3.5%，營益率 17.6%，年增 1.1 個百分點，稅後純益 3.68 億元，年減 14%，每股純益 2.33 元。

健和興雖然單季營收衝高，帶動本業獲利亮眼，但業外仍受美金貶值影響，產生未實現外幣評價損失，侵蝕獲利表現。

展望今年，健和興表示，將對電動車輛與充 / 換電系統產業，投入整體性的新產品研發，以及策略性的新客戶開發資源。

以健和興產品營收占比來看，綠能 / 電工連接器約 65%、家電連接器 19%、汽機車連接器 16%。