毅嘉去年稅前盈餘1.9億元 年減逾3成

毅嘉 (2402-TW) 今 (15) 日公佈去年自結，雖然受惠全球車用市場持續回溫，但受到匯損影響，去年第 4 季稅前盈餘 6321 萬元，季減 49%、年減 9.5%，每股稅前盈餘 0.207 元；去年全年稅前盈餘 1.9 億元，年減 32.4%，每股稅前盈餘 0.617 元。

毅嘉去年第 4 季營收 17.71 億元，季增 15%、年增 18.46%；毛利率 14%，季減 3.56 個百分點、年增 7 個百分點；營利率 4.7%，季減 3.21 個百分點、年減 0.67 個百分點。

毅嘉去年營收 55.03 億元，年減 11.31%；毛利率 13%，年增 2 個百分點；營利率 3.56%，年減 1.01 個百分點。

毅嘉表示，在全球車用市場持續回溫情況下，推升單季營收創 2 年新高，但獲利受匯損影響大，若排除匯率因素，去年第 4 季獲利則與第 3 季相當，整體營運仍維持高檔。

展望後市，毅嘉指出，隨著全球經濟復甦，AI、5G、物聯網等新科技需求大增，公司也配合客戶積極開發軟硬結合板、多層板及散熱相關產品，並逐步量產出貨，加上車用方面，去年開始跨入車用硬板打件業務，可望挹注今年營收表現。

毅嘉看好，今年隨著車市回溫，車用電子需求大幅增加，將更進一步帶動營收、獲利再攀新高，惟在當前面對全球疫情依舊延燒未解、國際貿易爭端也充滿不確定性情況下，仍將審慎樂觀應對。