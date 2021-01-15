〈房產〉內湖豪宅建案「長虹天璽」頂樓戶新成交 破單價及總價新高

台北市內湖區指標豪宅「長虹天璽」頂樓戶出現最新實價交易，根據最新實價登錄揭露，「長虹天璽」最新成交 28 樓頂樓戶，坪數 206.57 坪，總價約 2.3 億元，共含 6 個車位、每個 300 萬元，拆算單價為每坪 132 萬元，創下「長虹天璽」單價、總價歷史新高。

長虹建設 (5534-TW) 內湖豪宅建案「長虹天璽」近來交易動作頻頻，全國不動產總經理藍怡婷分析，包括 7 樓戶以 1.56 億轉手、5 樓戶以 1.53 億元售出，都有亮眼獲利。而此次「長虹天璽」28 樓戶獲利不算多，但此筆交易刷新「長虹天璽」單價、總價新高雙冠王紀錄，也顯見高端豪宅市場在此波剛性買盤回溫之下，買氣也明顯被帶動。

觀察此次 28 樓戶交易，全國不動產內湖捷運店店東洪瑞喜表示，原屋主在 101 年 4 月進場，以約 2.2 億元、每坪 127.84 萬元購入，也一直是「長虹天璽」最高單價紀錄保持戶別，持有 8 年半後，以總價約 2.3 億元賣出，以每坪 132 萬元單價刷新最高單價紀錄，總價也破另一間 28 樓戶在 108 年 10 月以 2 億 2000 萬元交易創下的總價紀錄。

全國不動產內湖捷運店店東洪瑞喜指出，「長虹天璽」基地位內湖路一段 411 巷，屬捷運西湖站、港墘站之間的生活圈，生活機能條件佳，與「碧湖畔」都是內湖數一數二的指標豪宅，其中「長虹天璽」位置緊鄰內湖科技園區，是在地企業主除了大直之外，CP 值更高的豪宅選擇標的，也是內湖相當稀有的指標型豪宅。

洪瑞喜分析，此一「長虹天璽」28 樓戶在去年已在房仲網站刊登銷售資訊，當時開價 2 億 5800 萬元，加價 3812 萬元待售，換算每坪達 150 萬元，最後以 2 億 2958 萬、每坪 132 萬元成交，也合乎市場行情，由於是頂樓戶別，短期內此一單價、總價紀錄也難被超越。