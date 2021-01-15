手機就是刷卡機時代來臨 中信銀、台新銀將讓商家收款更便利

新冠肺炎疫情改變民眾消費習慣與企業營運模式，新穎的支付方式孕育而生，兩大國際刷卡組織 VISA 和萬事達卡去年中相繼推出「手機就是刷卡機」(Tap to Phone) 的創新科技應用，經過半年，陸續有銀行完成系統導入，包括：中國信託銀行、台新銀行等都將率先祭出此服務，商家也能免除租用刷卡機的成本，更便利於小型商戶與微型攤商進行數位交易。

「手機就是刷卡機」服務適用於移動範圍大或有移動收款需求的行業，如遊樂園、大型展覽、計程車隊、快遞業、外送平臺等業者，凡有收款交易需求者，都能適用。

商家既可降低保存簽單的管理風險及成本，亦可透過收款帳務查詢系統掌握每日收款紀錄，操作簡單、便利、安全又環保，輕鬆完成無紙化快速收款結帳服務。

中國信託銀行今 (15) 日宣布，攜手計程車龍頭台灣大車隊，今 (2021) 年將引進「手機就是刷卡機」服務，協助優化車資付款流程，整合 NFC 模組至「TOLiFE 車載媒體」，客戶未來乘車只需將手機或實體信用卡觸碰「TOLiFE 車載媒體」螢幕，即可完成付款。

另外，中國信託銀行亦將與全球快遞合作，未來消費者拿實體信用卡或手機觸碰快遞員的平板電腦，就可快速完成感應支付。

萬事達卡則是攜手台新銀行升級「台新手付」app，應用萬事達卡 Tap on Phone 技術，正式啟用手機感應收款系統，打造「輕輕一拍，手機就是刷卡機」的智能交易環境。

萬事達卡表示，受到疫情影響，過去以現金交易為主的小型攤商進行數位轉型，運用手機感應收款技術，將可為本地商戶提供更安全便捷的數位收支解決方案。

凡有收款交易需求，皆可申請上述銀行「手機就是刷卡機」服務，無需新增任何刷卡機設備，只要下載「中信行動刷卡」或是「台新手付」APP，具有 NFC 功能的 Android 手機、平板電腦即可接受刷卡交易。

中國信託銀行表示，「手機就是刷卡機」不僅接受實體信用卡感應付款，亦可透過 Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay 及智慧手錶等感應式行動支付進行付款，交易採用安全加密機制，商家無法接觸與存取信用卡資料，確保消費者交易安全。交易完成後，消費者將收到簡訊、電子郵件或 QR Code 等刷卡收執聯。