小資族也能小額投資債券 一銀攜手新創推債券團購平台

小資族投資多了新的選擇，第一銀行攜手新創業者「湊伙投資」導入區塊鏈技術，以團購模式讓民眾可用新台幣 100 元或 10 美元投資海內外債券，打破債券投資高門檻的印象，19 日首批上架的投資標的包括華納媒體、澳洲國民銀行等知名企業債，粗估報酬率平均約 2%。

過去投資債券單筆至少 10 萬美元起跳，對於口袋不深的小資族來說，對於投資債券總有「高不可攀」的刻板印象，而湊伙投資平台推出的「債券團購平台」不僅提供小額投資債券管道，如果臨時有資金需求，還能透過轉讓機制，將持有的債券變現。

湊伙共同創辦人林蔚說，債券團購平台最低只要新台幣 100 元或 10 美元就能參與債券投資，當集資滿額後就會詢價購入，每筆交易金流全都以區塊鏈方式記帳，並由第一銀行提供信託機制，保障投資人交易安全。

一銀也說，實驗期間只限在一銀開立 iLEO 數位帳戶的湊伙會員才可參與團購，且一銀可掌握會員扣款申購債券的帳戶與金流紀錄，並透過 API 串接湊伙的區塊鏈交易紀錄，相互比對無誤後，處理後續撥付款項。

林蔚進一步指出，首批上架的債券，全都是信評 A - 等級債券，並預計在第 2 季增加國內債券，投資人必須先開立一銀數位帳戶，就能在投資平台看見債券評級。

第一銀行總經理鄭美玲則說，一銀長期支持中小企業創新及升級轉型，配合各種新創金融模式，提供銀行端的金流服務、信託管理及數位帳戶連結等功能，以實際行動全力支持具有理念與執行能力的年輕人。