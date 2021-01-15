〈房產〉沿捷運線搶購土地 台中八大重劃區吸金400億元

台中捷運綠線建設邁向收割，建商早已在中捷綠線沿線的重劃區，展開激烈的搶地肉搏，房仲業者統計，中捷綠線行經的八大重劃區，2020 年土地交易坪數超過 4.4 萬坪，交易總金額 395.8 億元，年增 13.6 億，其中七期重劃區貢獻超過 271 億，土地平均單價 229.3 萬元。

至於交易總坪數最多的是十三期重劃區，土地買賣逾 1.2 萬坪，堪稱最有潛力重劃區。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，台中晉升捷運都會的同時，民眾逐捷運而居的態勢也愈來愈明顯，業者遂順應此趨勢，前進捷運周邊購地，加上不少長期養地的地主，評估地價上漲的利潤已符合預期，便趁建設兌現之際，將原本做餐廳、摩鐵、停車場之用的土地獲利了結，使綠線沿線的七期、北屯機廠等重劃區土地交易加溫。

七期 2020 年奪下交易總金額與平均地價雙冠王，為市政中心所在，主客觀條件佳，是兵家必爭之地，交易單價也頻創新高，位於捷運末端站的北屯機廠特區表現也頗亮眼，土地單價一舉從 59 萬元衝上 79 萬元，年漲 33.8%。

台灣房屋松竹十一期特許加盟店店東黃鉦凱指出，台中多數新興重劃區皆採低密度開發，容積率僅 120-180%，但北屯機廠的土地容積率達 250-350%，且享有 20% 的時程獎勵，利用強度較其他新重劃區高出一倍，讓業者趨之若鶩；加上去年北屯機廠成交的區域，多屬容積率高、土地面積大、可獲得整體開發獎勵的完整街廓土地，平均地價漲幅因而特別鮮明。

台中十三期重劃區的土地單價雖僅 2 字頭，不過卻是中捷沿線去年交易面積最大的區域，年漲幅也有 7.1%。台灣房屋南屯好市多特許加盟店店長吳怡君表示，十三期重劃區自 2019 年底起公告禁止移轉，僅在去年 7、8 月短暫開放，在有限的交易時間內即衝出破 1 萬坪的土地交易量，足見潛力。

台中十三期重劃區去年交易的土地多以公共設施保留地為主，使得土地單價平均 2 字頭，由於十三期位居台中鬧區、烏日高鐵特區之間的中樞地帶，可同時享有市區機能與重劃遠景，還具備大慶站台鐵與捷運綠線交會的雙鐵利多，且有多座景觀橋樑為交通及環境加分，因此住宅用地約每坪 33-38 萬元，鄰近大慶站、八期重劃區的區段價格更佳，估計未來上看 5 字頭，吸引許多建商在土地價漲之前搶先卡位，由於十三期重劃區預計今年完成土地分配，預計後續發展更備受期待。