打退堂鼓 加拿大OK超商母公司傳因法國反對放棄收購家樂福

路透獨家報導，兩名消息人士透露，在法國政府反對下，經營加拿大 Circle K(OK) 超商的 Alimentation Couche-Tard 公司，放棄以 162 億歐元 (196 億美元) 收購法國量販商家樂福 (Carrefour) 一案。

知情人士透露，Couche-Tard 創辦人兼董事長 Alain Bouchard 周五 (15 日) 和法國財長 Bruno Le Maire 周五開會後，決定終止合併談判。家樂福和 Couche-Tard 都拒絕評論。

法國政府稍早以糧食安全為由否決出售家樂福之後，Couche-Tard 和同陣線的盟友為了挽救交易，試圖在最後關頭奮力一搏。

家樂福在法國聘僱約 10.5 萬員工，為法國最大民間雇主，2018 年開始推動撙節並強化電商，為了降低超市業務比重，也跨足便利商店業務。

Le Maire 說：「糧食安全對法國有戰略重要性，因此我們不會出售大型法國零售商。我的答案再清楚不過：我們不贊成這筆交易。說『不』並不禮貌，但我們給了明白且最終的否定。」

為了說服法國政府，Couche-Tard 原本打算承諾將替法國糧食供應鏈創造就業、讓合併後新公司繼續在巴黎和多倫多兩地上市，並由家樂福執行長邦帕德 (Alexander Bompard) 和 Couche-Tard 執行長 Brian Hannasch 共同帶領公司。

據了解，Couche-Tard 原本提出的條件，包括把新公司的全球戰略業務設在法國，並讓法國人加入董事會。在羅斯柴爾德家族 (Rothschild) 建議下，該公司也將對家樂福投資約 30 億歐元。這些提議在家樂福內部獲得廣泛支持。

法國為何大力反對？

法國政府在雙方合併交易消息傳出 24 小時內就公開表達反對，政治和金融界有一派認為表示，這可能打擊總統馬克宏的親商形象，但另外一派認為，在疫情嚴峻之際，法國有必要定義哪些攸關自己國家的戰略利益。

消息人士透露，為了促成交易，創辦 Couche-Tard 的 Bouchard 飛往巴黎遊說 Le Maire，但後者甚至不聽 Bouchard 說明交易條件，只是一昧反對，甚至表明在 2022 年法國總統大選前，都不能再試圖推動這筆交易。

為了避免引發政治風暴，原本想無視政府立場推動交易的 Bouchard，最後決定舉白旗。一名加拿大官員說，雖然可以理解法國政府不願把國內最大雇主交到外資企業手中，但法國不該指控像 Couche-Tard 這樣的大企業有可能危害到法國的糧食安全。

加拿大總理杜魯道 (Justin Trudeau) 稍早表示，他永遠站在幫助加拿大企業取得國際市場成功的這一邊。