〈台股盤前〉指數短線攀高利多出盡 加重回檔壓力

台股上周五 (15 日) 攻克「萬六」關卡後，爆出史上新天量 4435.75 億元留下長黑 K，以 15616.39 點作收，單週上漲 152.44 點，法人表示，儘管資金行情持續，但目前指數乖離大，股價短線攀高、利多出盡，加上院內感染群聚持續擴大，恐壓抑台股短線表現。

市場消息方面，傳出英特爾 (INTC-US) 將擴大委外代工且逐步拉高台灣製造比重，今年訂單量至少增加 10%，台積電、聯電都有望分到訂單，此外，英特爾 Ice Lake 伺服器處理器已開始出貨，帶動雲端客戶重啟拉貨力道，供應鏈今年上半年營運逐步攀升，伺服器產業正式落底反彈。

全球電視品牌為確保料源無虞，近期擴大面板下單量，傳出面板廠已調高報價目標，未來半年內要讓報價回到 2017 年首季高檔行情，漲幅比預期高一倍，面板雙虎獲利有望再攀升。

近期玻璃大漲 1 倍、EVA 漲幅高達 7-8 成，加上農曆年前備貨需求激增下，太陽能模組報價近期漲聲響起，平均漲幅達 5-8%，助攻聯合再生、茂迪、元晶等太陽能模組廠營運。

法人指出，雖然半導體產業前景樂觀，但近期短線處漲多拉回整理態勢，無力大盤續攻向上，不過日前陷入整理的傳產細族群可望再次挺出輪流維繫資金動能。