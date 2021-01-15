台股攻萬六後拉回 三大法人聯手賣超航運股 大砍長榮3.5萬張

台股今 (15) 日一度攻上「萬六」高點後拉回，三大法人合計賣超 87.47 億元，內外資有志一同棄守航運股改抱面板雙虎，其中長榮遭內外資聯手夾殺賣超 3.5 萬張，賣壓沉重。

三大法人今天同步站在賣方，外資賣超 40.55 億元、自營商賣超 39.65 億元、投信賣超 7.27 億元，合計三大法人賣超 87.47 億元。

外資買超前五大標的中，面板雙虎群創、友達分別獲外資敲進 1.9 萬餘張、1.1 萬餘張，宏碁 1.07 萬張、元大金 9255 張、偉詮電買超 8223 張、台積電也獲外資 8170 張。

賣超前五大標的中聯電遭調節 2.9 萬餘張居冠、長榮也遭外資賣超 2.4 萬張、旺宏與華邦電分別遭賣超 1.6 萬張、1.5 萬張，兆豐金遭調節 1 萬餘張、富邦 VIX 也遭 8752 張。

投信買超第一名首推聯電買超 4683 張、群創 3257 張、廣宇 1654 張、鴻海買超 1431 張、敦泰或買超 1024 張。

賣超前五大分別為長榮 1.1 萬張、華通 5628 張、中鴻 4201 張、元晶 2770 張、裕隆 2525 張。

自營商買超前五大分別為，富邦 VIX 獲買超 4.8 萬張、元大高股息買超 1.4 萬張、元大 S&P 石油獲買超 4143 張、國泰美國道瓊反 1 獲買超 2440 張。

賣超前五大分別為，國泰台灣 50 反 1 遭調節 3.3 萬張、台灣 50 反 1 賣超 2.5 萬張、長榮賣超 1.5 萬張、元大滬深 300 正 2 賣超 1.2 萬張、元大電動車 N 賣超 6988 張。