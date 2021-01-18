【富蘭克林】成交量放大，留意短線波動增加

受到負面消息影響亞股，台股周五開高走低，終場收黑 90.8 點或 - 0.58%，收 15,616.39 點，成交量 4,331.56 億 (台幣)，周線收紅。(資料來源：證交所，1/15)。富蘭克林華美投信認為，受元月行情與權值股帶動，台股多頭格局仍不變，指數不排除持續向上挑戰，惟須留意短線籌碼面凌亂與漲多波動的風險。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，元月資金行情增溫，推升大盤成交量至 3,800 億元左右，短線大盤指數也墊高至 1 萬 5 千點之上，多頭趨勢仍在，但是漲多應留意成交量放大 4,000 億元以上，散戶大量投入，融資餘額近 2 千億台幣，股市短線有過熱的疑慮，建議投資人應留意大盤漲多，波動增加。

值得注意的是，周書玄表示，元月以來外資亦持續回補台股，大型權值股股價持續向上攀高，外資買超如半導體晶圓代工、IC 設計、台塑四寶、鋼鐵與航運等龍頭類股，然而留意外資雖於現貨市場買超大型股，卻於期貨市場站在空方，短期內投機意味較濃厚，使近期股市中籌碼較混亂。

從財報公布上看來，富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，一月進入財報公布旺季，匯率可能是影響財報表現之重點。觀察美、台、中國重點公司對於 2021 年第一季展望，根據市場預估在手訂單仍佳，上游產能吃緊，下游加班生產，但變數在貨櫃航運是否能準時交付運送，進而錯失銷售旺季，多數訂單因塞車仍排隊出貨，使供應不及連帶影響表現。

郭修伸分析，已公布財報之科技廠商表現普遍優於預期，半導體權值股仍扮演舉足輕重的角色，由於產能利用率接近滿載，加上財報優於預期、股價持續帶領大盤創新高，可以持續留意。此外，科技零組件類股也隨著原物料報價上漲而開始漲價，預估 2021 上半年科技與電子相關產業仍是越往上游看、表現越好。

富蘭克林華美投信認為，元月行情與財報公布利多消息皆有利推升台股表現，因此，建議投資人不妨逢低擇優，選股不選市，或投資具科技新趨勢之標的，可分批逢低進場，或以定期 (不) 定額投資方式，做中長期投資台股基金。

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