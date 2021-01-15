永續投資當道 瑞銀估ESG基金規模上看150兆美元

資金行情推升全球股債行情，瑞銀投信經理焦訢表示，隨著全球 ESG 意識抬頭，預估今 (2021) 年永續投資相關基金將持續增長，2036 年 ESG 相關基金規模可望增至大幅成長至 150 兆美元。

ESG 永續投資規模過去七年呈現翻倍增長，2012 年全球基金規模 13.3 兆美元，2018 翻倍增至 30.7 兆。

根據彭博社資料顯示，2020 年 ESG 概念新發行量達 4000 億美元，創歷史新高的紀錄，其中綠色債券 2150 億美元、社會債券 1335 億美元、永續債券 614 億美元，預期今年底止，綠色債券市場規模將可能超過 1 兆美元的規模。

焦訢分析，ESG 相關概念的投資商品之所以快速竄紅，一方面除了因為世界各國法規愈來愈注重 ESG，帶動投資人對永續投資的需求增加外，另一方面也是因為 ESG 投資並不會降低報酬，反而可以有助於提高額外報酬。

以美林全高收債券指數為例，2020 年全年指數上漲 8.03%，但美林全高收益債指數同期則是上漲 8.24%，這不僅是在全高收債券市場, 包括美高收債券市場、以及全球企業債市場, 也出現同樣的趨勢。

根據彭博社資料，去年全年美林美高收益 ESG 債券指數也以 6.83% 的表現，跑贏美林美高收債券指數的 6.17%。

焦訢表示，ESG 相關債券指數不僅在績效表現上領先一般債券指數，在波動度方面，而 ESG 概念的債券波動度則是小於一般債券指數。

根據瑞銀資產管理研究發現，2020 年單年度美林全高收 ESG 指數波動度為 8.5%，低於美林全高收債券指數的 9.1%，包括美林美高收 ESG 指數在 2020 年單年度波動度為 9.0%, 也是低於美林美高收債券指數的 9.5%。

焦訢強調，ESG 重視永續概念且信用評等較高發債企業，通常財務體質愈佳、違約風險愈低，因此能夠為債券投資人創造更佳的報酬率波動率也較低。