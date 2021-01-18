中國Q4 GDP 6.5%回升至9季來高點 全年優預期

中國國家統計局今 (18) 日公布，中國去年第四季經濟成長率 (GDP) 年增 6.5%，回升至 9 季來高點，全年 GDP 年增 2.3%，當局指出，去年國民經濟穩定恢復，數據優於預期。

中國國家統計局初步核算，去年全年中國國內生產總值 101 兆 5986 億元，年增 2.3%，就各季來看，第一季至第四季 GDP 依序為 - 6.8%、3.2%、4.9% 和 6.5%，呈現逐季增長。

中國國家統計局指出，去年工業生產持續發展，高技術製造業和裝備製造業較快增長，全年工業增加值年增 2.8%，其中，第四季全國工業產能利用率為 78.0%，較上季上升 1.3 個百分點；而服務業正逐步恢復，全年全國服務業生產指數與去年持平。

消費方面，中國國家統計局說明，市場銷售較快恢復，消費升級類商品銷售增速加快，四季度限額以上單位通訊器材類、化妝品類、金銀珠寶類商品零售額年增幅達 26.0%、21.2%、17.3%，分別較三季度加快 16.0、7.1 和 5.0 個百分點。

而固定資產投資也穩步回升，中國全年固定資產投資年增 2.9%，尤其高技術產業和社會領域投資增長較快。

對外貿易方面，中國國家統計局指出，對外貿易實現正增長，貿易結構持續優化，進出口總額 32 兆 1557 億元，年增 1.9%，其中出口年增 4%、進口年減 0.7%。