中國全年消費支出下滑 為GDP數據中主要弱項

中國國家統計局周一 (18 日) 公布，2020 年全年的 GDP 成長 2.3%，勝於預期的 2.1%，在全球疫情中，預計是唯一 GDP 為正的主要經濟體，不過消費品零售總額年減 3.9%，是少數下滑的數據。

公布的數據中，全年成長 2.3% 優於經濟學家預期的 2.1%，第 4 季成長 6.5%，也優於預期的 6.1%。

不過，在眾多成長中，全年消費品銷售額卻減少 3.9%，至 39 兆 1981 億元，顯示消費者仍不願花錢。若單看第 4 季數據，則為成長 4.6%。

按消費類型分，全年餐飲收入 3 兆 9527 億元，下降 16.6%；商品零售 35 兆 2453 億元，下降 2.3%。

統計局指出，去年全年網上零售額 11 兆 7601 億元，比上年增長 10.9%。其中，實物商品網上零售額 9 兆 7590 億元，增長 14.8%，占社會消費品零售總額的比重為 24.9%，比上年提高 4.2 個百分點。

中國一直努力希望增加內需比例，統計局局長寧吉喆表示，2020 年消費佔 GDP 的 54.3%，低於 2019 年 GDP 的 57.8%。

統計局公布其他數據，包括：