〈碳中和承諾〉元大金率先使用10%綠電 超前部署2022年達標

元大金控 (2885-TW) 繼 2020 年宣布全台首家 100% 使用綠電的銀行分行及證券分公司誕生後，領先開創金融綠電元年，今 (18) 日宣布，因應《巴黎氣候協議》欲達成「2030 年全球減碳 50%，2050 年達到淨零碳排」的目標，展現接軌國際的積極態度，預計從今年第三季開始，將集團總用電量的 10% 改為採用綠電，超前部署力拚 2022 年達標。

元大金指出，台灣綠電市場自 2017 年《電業法》修正迄今已逾 3 年，從試辦綠色電價到銷售再生能源憑證直至開放綠電自由市場交易，企業得以直接採購綠電，2020 年開啟台灣綠電交易元年。隨著今年元月 1 日起，用電大戶條款上路，綠電需求將出現爆炸性成長，元大金控決議再次與綠電售電業者瓦特先生合作規劃擴大使用綠電。

元大金進一步表示，預計旗下五大子公司元大證券、元大銀行、元大人壽、元大期貨及元大投信都加入響應，覆蓋率達集團總用電量 10%，成為全國首家承諾 2022 年達成綠電使用率達 10% 的金融業者。

元大金空集團總採購綠電度數將達到 375 萬度，等同於減碳 2000 公噸，超過 5 座大安森林公園的年度碳吸納量不僅有助於降低溫室氣體排放，更率先樹立金融業自發性支持再生能源產業及環境永續領先指標。

元大金表示，依《再生能源發展條例》第十二條規範 (即用電大戶條款)，契約容量大於 5000 瓩的用電大戶須於 2025 年達到 10% 的再生能源使用，金融產業因產業特性，耗能需求未及科技、製造業高，未納入用電大戶名單，但元大金控衡量整體用電情況及順應國際減碳趨勢，自發性擴大使用綠電且提前於 2022 年達成使用率 10% 目標。

元大金進一步表示，除了承諾使用 10% 綠電，結合長期以來推行 ISO 50001 能源管理系統，使能源管理績效整體提升近 10%、減少碳排放逾 4000 公噸，旗下 316 個營業據點更全數完成 ISO 14064-1 溫室氣體盤查，覆蓋率達 100%，且皆通過第三方查驗，奠定金融業環境永續典範。

元大金強調，該集團以成為國際永續標竿企業為目標，推動企業永續發展，在環境永續方面，獲國際非營利組織 CDP 評鑑為全球Ａ級領導等級企業，為 CDP 評級最高等級，也是國內金融業最佳成績；更連續兩年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成份股雙榜，位居道瓊永續世界指數綜合金融類全球第三名。