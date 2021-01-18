盤前財經大事搶先讀2021年01月18日

今日操盤前瞻

台灣無薪假統計

中國去年第四季 GDP

美股休市一日

興櫃掛牌：捷智商訊

終止掛牌：信昌化

拜登推大規模刺激政策 市場潛在贏家與輸家出列

即將上任美國總統的拜登 (Joe Biden) 宣布 1.9 兆美元的新紓困案，但股市並不買單，MatketWatch 專欄作家 Michael Brush 認為，這些大規模紓困對於美股所有產業板塊而言已經出現一些潛在贏家與輸家。閱讀全文...

高盛喊賣出蘋果！「這不是超級週期」

週五 (15 日) 高盛釋出一份看空報告表示，儘管蘋果 (AAPL-US) 即將發布的財報可能表現強勁，該行還是跟 9 個月前一樣，維持對蘋果的「賣出」評級。閱讀全文...

〈觀察〉金控獲利創新高只是糖衣？銀行今年繃緊神經剉咧等

15 家上市櫃金控去 (2020) 年無懼疫情，合計狂賺近 3800 億元，遠遠超越前一年全年才賺 3500 億元，然而金控獲利創歷史新高恐怕只是裹著糖衣，全數金控只有 6 家正成長，其中只有台新金是以銀行為主體，其餘 5 家都是壽險或證券為主的金控，銀行業去年其實是衰退的，今年疫情仍看不到盡頭，持續低迷的利差，讓銀行業今年營運持續繃緊神經剉咧等。閱讀全文...

〈觀察〉工具機業佈局半導體領域 以在地化供應優勢大啖商機

工具機產業近來積極發展高值化產品，上銀 (2049-TW)、東台 (4526-TW)、百德 (4563-TW) 等，均切入半導體設備領域，工具機公會也設下 2 年後產值藉此提升 2-3 成的目標，盼在台灣身為半導體最大消費國下，國內工具機產業能有機會大啖商機。閱讀全文...

〈觀察〉疫情打亂國際原料藥供應秩序 藥廠啟動併購綁緊上游供應鏈

中國、印度為全球最大原料藥供應國，不過自去年新冠疫情爆發以來，兩國陸續傳出停工、減產等問題，導致下游交期持續延長，國內藥廠為穩定上游供應來源，近期啟動併購、入股動作頻頻，包括生展 (8279-TW) 入股金穎 (1796-TW)、寶齡富錦 (1760-TW) 併購正峰等。閱讀全文...

〈觀察〉筆電代工廠擁三大出貨動能 首季營運淡季不淡

隨著遠距商機延續下，電子代工廠首季營運可望延續去年強勁需求，淡季不淡，筆電出貨較去年同期有雙位數以上成長，其中，廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 都已傳出擴大招工，以滿足客戶需求，而今年在遞延訂單延續、商用需求回溫、教育 Chromebook 標案等三大動能推升下，筆電出貨可望更上層樓。閱讀全文...

〈觀察〉英特爾伺服器 CPU 報佳音 產業落底反彈號角響起

英特爾 (INTC-US) 本周公布 Ice Lake 伺服器處理器已開始出貨，帶動雲端客戶重啟拉貨力道，供應鏈營運自去年 12 月起逐步好轉，今年上半年逐步攀升，伺服器產業正式落底反彈。閱讀全文...