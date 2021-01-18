陸股多頭氣盛 逾半大中華基金績效跑贏大盤

今年以來陸股多頭氣盛，連帶讓大中華基金績效跟著水漲船高，根據 Lipper 統計，國內投信發行的 36 檔大中華基金平均投報率將近 8%，其中有多達三分之二的基金表現優於大盤。

保德信中國品牌基金經理人許智洋表示，包括公募基金、保險資金、外資都均持續加碼 A 股部位，成為驅動 A 股更加健全及穩定的來源。

許智洋指出，從去年第三季各類機構投資者持股市值佔比分析，保險公司對於超過 3000 億人民幣的大型企業最買單，總持股比重占整體金額的 68%，陸股通總資金中也有 4 成以上布局大型企業，預期未來當法人資金陸續到位，大型龍頭企業將為首要受惠標的。

針對第一季陸股走勢，許智洋分析，由於十四五計畫的長線主題如新能源、太陽能等個股估值漲幅已高，短期資金將回流估值較為合理的權值股；整體而言，指數仍將持續向上，但上漲幅度有限，預期將以結構性機會為主。

富蘭克林證券投顧表示，中國經濟持續受惠於創新與數位轉型帶動，結合國內消費蓬勃發展與市場整合，隨著中國資本市場愈加開放、A 股納入國際指數比重提升，將同步提升投資人對於中國市場的青睞程度。

富蘭克林證券投顧指出，美國即將進入拜登新政府時代，市場預期對中國採取更具建設性的政策，支持美國企業對中國市場開發銷售，並同時自中國取得更多資源，屆時台灣與南韓也能從科技硬體結構性成長與全球供應鏈多元化的受益者。