去年中國網上零售額逆勢增逾10% 實物商品網上零售創新高

中國國家統計局今 (18) 日公布去年社會消費品零售總額統計，全年為 39 兆 1981 億元，年減 3.9%，不過，全年中國網上零售額 11 兆 7601 億元，年增 10.9%，其中的實物商品網上零售額 9 兆 7590 億元，年增 14.8%，並創新高，占社會消費品零售總額的比重達 24.9%；在實物商品網上零售額中，吃類、穿類和用類商品分別增長 30.6%、5.8% 和 16.2%。

中國去年 12 月社會消費品零售總額共 4 兆 566 億元，年增 4.6%，增速較上月回落 0.4 個百分點，除汽車以外的消費品零售額 3 兆 5695 億元，增長 4.4%；而全年社會消費品零售總額 39 兆 1981 億元，年減 3.9%，除汽車以外的消費品零售額 35 兆 2566 億元，年減 4.1%。

中國國家統計局指出，消費升級類商品銷售增速加快。

按消費類型來看，12 月商品零售 3 兆 5616 億元，年增 5.2%，餐飲收入 4950 億元，年增 0.4%；而全年商品零售 35 兆 2453 億元，年減 2.3%，餐飲收入 3 兆 9527 億元，年減 16.6%。

若按零售業態分，全年限額以上零售業單位中，超市零售額年增 3.1%，百貨店、專業店和專賣店分別下降 9.8%、5.4% 和 1.4%。