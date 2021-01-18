路透：叫車平台Grab計畫2021在美國IPO上市

《路透社》週一 (18 日) 報導，根據數名消息人士說法，東南亞最大的叫車、美食外送平台業者「Grab」計畫 2021 年在美國 IPO 上市。上市計畫如果成真，該公司有機會調度至少 20 億美元資金，將創下東南亞企業在海外的上市新高紀錄。

Grab 的 IPO 規模及時間等細節未定，雖然該公司閉口不談，但是一般認為事情背後與投資人的 IPO 需求增加有關。

有向 Grab 作出投資的企業當中，也有日本的軟銀集團 (9984-JP) 與三菱日聯金融集團 (8306-JP) 等。

Grab 最初在 2012 年創立的時候，是一家在馬來西亞提供叫車服務的新興企業。後來業績突飛猛進，公司估值超越 160 億美元，也成為該地區規模最大的新創公司。

該企業亦提供金融服務，不久前也在新加坡取得數位銀行執照。而在今年元月的時候，Grab 也表示該公司的整體營收，大幅超越疫情爆發前的水準。

其中在叫車服務方面，所有推出該項服務的市場也都呈現收支平衡，包括規摸最大的印尼市場。

Grab 也預測他們所提供的美食配送服務，在年底之前也會出現收支平衡。