居家隔離帶動寵物商機！Petco加入美國IPO派對 首日漲逾60%

防疫隔離期間美國掀起養寵物熱潮，促使美國寵物用品零售商 Petco Health and Wellness (WOOF-US) 三度上市，周四 (14 日) 掛牌首日股價飆漲 63%，加入這兩天由 Affirm (AFRM-US) 、二手衣業者 Poshmark (POSH-US) 、網路遊戲公司 Playtika (PLTK-US) 掀起的 IPO 派對。

Petco 周四收盤報每股 29.40 美元，市值達到 64 億美元。該公司周三以每股 18 美元發行 4800 萬股，超越原定每股 14 至 17 美元的發行價區間。

Petco 曾在 2016 年私有化，直到去年許多人因疫情而居家隔離，尋求寵物陪伴，帶動寵物用品需求激增，讓該公司決定三度重返公開市場。

Petco 上市後仍由大股東掌控，包括私募基金 CVC Capital Partners 以及加拿大退休金計畫投資委員會 (CPPIB)。

Petco 最早在 2014 年首度 IPO，2000 年被私募基金 TPG 和 Leonard Green 收購下市，2002 年再度 IPO。2016 年，CVC 及 CPPIB 以 46 億美元收購並私有化，直到今年再度掛牌上市。

Petco 執行長 Ron Coughlin 說，人們對寵物用品的需求不再局限於飼料和貓砂，「千禧世代愈來愈傾向把寵物看成自己的家人，在冬日幫毛小孩穿上背心保暖。」

但 Petco 所處的市場競爭日益激烈。過去一年來，主打飼料、貓砂等寵物用品「訂閱制」服務的美國最大寵物用品 Chewy(CHWY-US) 股價大漲 250%；此外，販售狗狗產品的 Barkbox 也將透過與特殊目的併購公司 (SPAC) 合併方式，借殼上市。

Petco 不久前推出當日到貨服務，目前 80% 線上訂單都由自家門市處理。根據申報文件，該公司在截至去年 10 月底的 39 周期間，淨營收 35.8 億美元、淨損 2500 萬美元。