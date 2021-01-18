〈台灣爆院內感染〉新增1護理師確診 首度成立「前進指揮所」進駐

台灣新冠肺炎院內群聚感染擴大，疫情指揮中心今 (18) 日宣布，新增 1 名護理師確診，累計 2 醫 2 護染疫，目前已啟動六大防治作為，包括清空相關樓層、區域嚴格管制，指揮中心人員也進駐成立「前進指揮所」。同時，指揮官陳時中意外證實，這起院內感染為衛生福利部桃園醫院。

指揮中心指出，國內今天新增 6 例境外移入 COVID-19 病例，分別自美國、英國、菲律賓及緬甸入境。同時，本土確定病例 (案 863) 再添一例，為案 838 同醫院護理師，12 日曾接受採檢結果為陰性，14、15 日陸續出現鼻塞及咳嗽症狀，因匡列為案 856 接觸者，於昨 (17) 日再次採檢並於今日確診。

陳時中表示，為因應該起院內感染事件，指揮中心啟動六大防治作為，一、指揮中心人員進駐醫院成立「前進指揮所」。二、確診個案曾活動的病房關閉，病房內病人安排一人一室進行隔離；個案活動空間清空消毒，待環境採檢確認安全後再啟用。三、清空相關樓層，區域嚴格管制。

四、安排專家進駐，針對醫院的感染管制措施等防治作為給予指導及協助。五、全院患者只出不進；取消探病，陪病僅限 1 人且須實名制。六、加強宣導醫院員工落實自主健康管理，若發現有輕微症狀應第一時間通報，並依指示回院就醫，不可自行就醫。

北部醫院群聚感染案情持續擴大，陳時中今日親自坐鎮記者會，但會中不慎透露，專家會進駐此次發生群聚案的部立桃園醫院，經媒體追問之下，陳時中正式對外公布為桃園醫院。

該醫院已發生 4 例確診個案，首先，案 838 為一名照顧重症確診者的住院醫師，染疫後於家戶中傳染給其女友護理師 (案 839)；同時，案 838 又跟護理師案 852 在護理站有接觸，也跟另一名主治醫師 (案 856) 在同病房照顧病人，而今日確診的護理師案 863 疑被醫師案 856 傳染，因兩人照顧同病房，工作動線重疊性高。