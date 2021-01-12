〈台灣爆院內感染〉醫師與護理師女友確診新冠肺炎 醫院分艙分流不封院

疫情指揮中心今 (12) 日證實，國內再度爆出院內感染，新增 2 例新冠肺炎本土病例，指揮官陳時中指出，分別為照顧確診患者的北部某醫院醫師及其護理師女友，已匡列醫院可能接觸者共 464 人，採檢皆為陰性，陳時中強調，目前醫院分艙分流感控措施足以因應，無須封院。

指揮中心說明，案 838 為北部某醫院醫師，曾照顧 COVID-19 確診個案，8 日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，10 日就醫採檢，11 日檢出陽性於今日確診。案 839 為案 838 同住接觸者，同樣為該醫院護理師，但未接觸或照顧確診個案，自 9 日起陸續出現咳嗽、發燒症狀。

為因應本起事件，指揮中心已匡列個案的醫院接觸者共 464 人，採檢皆為陰性；社區接觸者共 56 人，已採檢 14 人，1 人陽性 (案 839)、13 人檢驗中，另 42 人採檢中。

指揮中心表示，昨 (11) 日下午接獲該醫院通報後，隨即安排疾管署防疫醫師及同仁至該院調查，同時由專家諮詢小組召集人張上淳到場指導，並採取六大防疫措施。一、住院病人只出不進；二、39 名醫護相關接觸人員匡列居家隔離；三、門急診照常；四、取消所有探病，陪病限 1 人並實名制；五、移動相關病患至單人病室隔離觀察 14 天；六、全院員工於 3 天後再次安排採檢。

張上淳說明，2 例本土個案目前均為輕症，CT 值在 15-19，病毒量較高，屬感染初期。而確診醫師並非照顧感染英國變種病毒的患者，但這名醫師多次出入病房進行醫療處置，包括協助插管等，目前仍無法完全確定在哪個環節遭感染病毒。

陳時中指出，昨天接獲通報後，相關人員不眠不休展開疫調，必須先釐清整個院內是否還有其他感染者，有助於擬定分倉分流計畫，以及醫療網的後援計畫，目前案 838 定義為院內感染，而非醫院群聚，無須進行封院。