國際行情續揚 中鴻2月內銷盤價漲勢擴大

中鴻 (2014-TW) 今 (18) 日開出 2 月內銷，以及 2-4 月外銷盤價，在國際行情續強下，整體盤價漲勢較 1 月盤價擴大；內銷部分，鋼品每公噸上漲 2600-3000 元不等；外銷方面，則依產品及地區別調漲 50~100 美元。

中鴻表示，目前全球製造業持續擴張，雖然中國因寒冬及臨近春節影響鋼材需求，但鋼價整體持穩，且指標鋼廠補漲態勢明確。

國內方面，台灣近期出口額迭創新高，傳產貨品需求回升，顯示補庫力道仍保持強勁，加上歐美下游需求暢旺、鋼價持續攀升，也預示鋼市向上動能將可延續。

且從原料端來看，中鴻指出，目前鐵礦砂價格維持高檔，加上國際鋼市缺料格局未變，市場機制基於供求、價格、競爭、風險等要素相互作用下，整體漲勢仍未見停歇。

中鴻強調，考量近期匯率升值及海運成本飆升之影響，為顧及下游競爭力與接單動能，本次內外銷盤價持續理性訂價基調，順勢調漲以求共創雙贏，穩定終端用戶供料，健全國內鋼市發展。

中鴻此次 2 月內銷盤價，熱軋每公噸漲 2600 元、冷軋調漲 2800 元、鍍鋅調漲 3000 元；2-4 月外銷則依產品及地區別，每公噸調漲 50~100 美元不等，實際報價視當地市場行情而定。