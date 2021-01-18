〈遠傳拚5G〉遠傳心生活APP上線 拚全年下載量可達200萬次

遠傳 (4904-TW) 今 (18) 日宣布攜手逾 20 家跨領域品牌，推出電信用戶服務「遠傳心生活」APP，打造一站式行動生活圈，是繼去年 10 月推出遠傳搶付後，數位轉型再往前一大步，力拚今年下載量達 200 萬次。

遠傳積極推動數位轉型，去年 10 月推出「遠傳搶付」服務，目前合作廠商已達 80 家，同時去年 9 月開始研發遠傳心生活 APP，並與美國 Landing AI 創辦人吳恩達合作，將 APP 導入 AI 技術向用戶推薦商品訊息及娛樂資訊，優化用戶個人使用體驗，經過一年多開發並找多家企業合作。

總經理井琪表示，此 APP 是將行動客服升級成遠傳心生活，試營運期間下載人次已達 100 萬戶，看好在福利與回饋利多挹注下，今年下載用戶可達 200 萬戶。

井琪說，台灣共有 5 家電信商在市場上過於壅擠，因此服務差異化更為重要，不僅僅是資費戰，而是要將既有客戶黏濁度提升；遠傳透過新平台串聯台灣多家企業，提供用戶追劇、聽音樂、玩遊戲、購物等體驗。

遠傳看準國人對咖啡依賴度提升，遠傳心生活攜手 7-ELEVEN、全家便利商店及萊爾富等三大超商推出「跨超商咖啡寄杯」服務，遠傳用戶可在全台超過 1 萬家門市領取咖啡。

另外，遠傳也與肯德基、必勝客、易遊網、KLOOK、foodpanda、倩碧、健身工廠等 20 家跨領域領導品牌合作，共同打造一站式數位服務，人手一支的手機打造用戶行動生活圈。