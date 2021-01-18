去年全球前十大半導體廠 聯發科躍居第八 營收年增幅冠群雄

研調機構 Gartner 近日公告 2020 年全球前十名半導體企業名單，IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 去年營收突破 110 億美元，排名從全球第 13 名，躍升全球第 8 名，營收年增幅高達 38.3%，在全球前十名企業中排名居冠。

Gartner 表示，全球半導體產值自 2019 年下降 12% 後，2020 年重返成長，年增 7.3%，達 4498 億美元，其中，英特爾 (INTC-US) 受惠筆電、伺服器 CPU 業務成長，去年營收穩居全球半導體企業龍頭，達 702.44 億美元。

記憶體大廠三星、SK 海力士、美光則分別位居全球第二到四名，營收皆呈現成長，高通 (QCOM-US) 擠下博通，成為全球第五，德儀 (TXN-US) 則是全球前十大企業中，唯一一家營收呈現衰退的業者，年減 2.2%。

聯發科、鎧俠、輝達 (NVDA-US) 皆從去年的十名外，分別攀升至第八到十名，營收皆達百億美元，年增幅皆達 3 成以上，其中又以聯發科年增幅最多，達 38.3%，衝破 110 億美元。

2020 年全球前十名半導體供應商排名。(擷取自 Gartner 官網)

聯發科去年因 5G 手機晶片入列第一梯次先發，搶下多款手機大單，加上智慧家居、成長型產品同步成長，營收大爆發，一舉創下歷史新高。