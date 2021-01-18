騰訊周一收漲1.8% 大摩提高目標價至720港元

多家機構周一 (18 日) 發布研究報告，看好騰訊 (0700-HK) 第 4 季營收表現，騰訊今收漲 1.8%，報 657 港元，也帶動香港恒生指數上漲 1%，收 28862.77 點。

摩根士丹利、瑞信、傑富瑞均將騰訊目標價設在 720 港元以上，其中瑞信及傑富瑞，維持原先的「增持」及「跑贏大市」評級，與分別 735 及 721 港元目標價，摩根士丹利則是由 650 港元大幅調至 720 港元，評級也是「買進」。

摩根士丹利預計，騰訊去年第 4 季營收為 1292 億元人民幣，年增 22%，比市場預期值 24% 略低，以反映公司手機遊戲及金融科技業務正常化。

大摩認為，從正面的角度來看，騰訊新遊戲發行勢頭健康，例如《天涯明月刀》、《英雄聯盟：激鬥峽谷》及《決勝時刻：Mobile》，這些遊戲對公司的原有遊戲蠶食程度有限。

而《地下城與勇士》手遊的測試服務器最近重新開放，及 Android 渠道中較低收入份額的遊戲的潛在毛利率，均為公司提供較佳可持續增長前景，因而上調目標價，720 港元相當於今年非通用會計準則本益比 38 倍。

瑞信估計，騰訊 Q4 營收年增 24%，與市場預期一致。未來可留意重點在手遊產品線及增長前景，另外也可留意其廣告增長前景。瑞信認爲公司具可見的增長前景，繼續維持原先評級及 735 港元目標價。

傑富瑞發表研究報告，重申對騰訊首選股的地位，指線上遊戲仍是看重的部分，亦看好公司的多元化業務和社交生態圈具防守性的特質。目標價及評級均維持不變。