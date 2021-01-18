中國GDP亮眼激勵港股黑翻紅 騰訊股價再創新高

中國第四季 GDP 優於預期，激勵今 (18) 日恆生指數與國企指數由黑翻紅；其中科技族群普遍上揚，騰訊 (00700-HK) 盤中股價衝上 667.5 港元，再創新高；恆大物業 (06666-HK) 則受年度目標帶動，午盤收漲 25.24% 至 15.38 港元，市值首度站上 1600 億港元。

中國公布第 4 季 GDP 年增率 6.5%，優於於市場預期的 6.2%，2020 年全年 GDP 成長 2.3%，亦優於預期的 2.1%。《法新社》預估，中國可能是全球唯一在 2020 年實現 GDP 正成長的主要經濟體。

個股部分，騰訊盤中強漲近 2% 至 667.5 港元，再創歷史新高。據統計，截至 1 月 15 日，南下資金連續 16 個交易日淨買入騰訊，共計 543.66 億港元。

恆大物業昨日召開會議，設定兩大考核目標，其一為今年每月新增拓展在管面積 3000 萬平方公尺；二是 2021 年每季淨利都要比 2020 年全年淨利的四分之一增長 50% 以上。若達到上述目標，其在管面積將逾 6 億平方公尺，淨利超過人民幣 39 億元，雙雙刷業界紀錄。

受此目標激勵，恆大物業今日開高 8.3%，隨後漲幅擴大至 25% 報 15.38 港元，市值首度站上 1600 億港元。恆大物業近來表現搶眼，2021 年以來股價已累計上漲 41.97%。

板塊方面，半導體表現強勢，其中華虹半導體 (01347-HK) 盤中走揚 7.05%、中芯國際 (00981-HK) 上漲 4.7%、晶門科技漲逾 3%。華創證券指出，國外疫情二次爆發，導致半導體供不應求，目前大中華地區產能吃緊，交貨週期不斷延長，有利產業鏈漲價。

太陽能族群持續受惠十四五利多，漲勢全面延續，其中水發興業能源 (00750-HK) 漲逾 26%，保利協鑫能源 (03800-HK) 飆升 16.67%，順風清潔能源 (01165-HK) 也有 10% 的漲幅。

恆生指數低開 0.42% 後快速拉升，盤中最高見 28773.41 點續創波段新高，午間收漲 0.49% 報 28712.79 點；恆生科技指數則再創新高，午盤收漲 3.26% 報 9061.99 點；國企指數午盤收漲 0.67% 報 11396.01 點。