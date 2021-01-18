〈瑞軒展望〉越南二廠本季底投產 今年電視出貨拚增5成上看600萬台

電視品牌組裝廠瑞軒 (2489-TW) 因應客戶需求，擴建越南二廠，鎖定電視、滑鼠等產品，本季底將開始放量投產，預計產能陸續開出後，今年電視整機出貨上看 600 萬台，可望較去年增加近 5 成。

瑞軒表示，今年在遠距商機、宅經濟延續下，電視、電競顯示器需求仍強勁，因應客戶訂單需求，越南廠自 2018 年起持續擴建，二期生產線將在第 1 季底陸續投產，產能今年可望全部開出，推升全年產能達 500-600 萬台。

瑞軒統計，去年電視及電競顯示器出貨達 430 萬台，較 2019 年 415 萬台、年增 3.6%，滑鼠、Webcam 等電腦周邊產品則受遠距商機帶動，出貨翻倍成長到 900 萬個，SoundBar 等音響產品則受疫情衝擊僅出貨 30 萬個。

展望今年，瑞軒認為，遠距商機持續延續，且依目前客戶訂單需求、計畫，今年電視、顯示器出貨可望進一步成長，其中，電競顯示器需求強勁，在宅經濟、品牌擴大導入下，估今年出貨將有雙位數成長空間。

近期包含三星、小米等品牌廠陸續釋出今年電視出貨展望，均優於市場預期，其中，三星更喊出今年出貨上看 5000 萬台目標，研調機構集邦 (Trenforce) 日前也預估今年電視整機可望在需求遞延、大尺寸動能帶動下，全年出貨上看 2.23 億台、年增 2.8%