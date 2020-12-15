〈瑞軒法說〉越南二廠下季投產 顯示器明年出貨年增雙位數

瑞軒 (2489-TW) 今 (15) 日舉辦法說會，展望未來，瑞軒表示，受惠客戶、終端市場需求回溫，全年可望維持獲利，明年看好電視、顯示器需求穩健，其中，電競顯示器需求強勁，整體顯示器明年出貨可望雙位數成長，越南二廠擴建計畫也依計畫進行中，明年首季可望投產。

瑞軒表示，今年下半年電視、顯示器需求回溫，客戶訂單強勁，但受限面板、部份零組件缺料問題，部分訂單遞延至明年，不過第 4 季營運將再優於第 3 季，全年營收可望達逾 167 億元，年增逾 1 成，其中，電競顯示器需求強勁，今年出貨已較去年翻倍。

瑞軒統計，今年前 3 季電視及電競顯示器出貨達 308.7 萬台，滑鼠、Webcam 等電腦周邊出貨也達 614.4 萬個，SoundBar 等音響產品則出貨 23 萬個。

展望未來，瑞軒指出，預期面板、零組件吃緊狀況將延續明年上半年，第 2 季才會緩解，不過依目前客戶訂單需求、計畫，看好明年電視、顯示器出貨可望進一步成長，瑞軒越南二廠也計畫在明年首季正式投產，而從營收比重來看，目前瑞軒中國蘇州與越南比重約 6:4。

瑞軒前 3 季營運轉虧為盈，稅後純益達 1.01 億元，每股純益 0.13 元，全年可望維持獲利，11 月營收則達 17.33 億元，月減 3.4%、年增 23.6%，累計前 11 個月營收 150.97 億元，年增 9%。