內外資聯手逢低大買聯電 面板雙虎外資丟內資撿

台股今 (18) 日終場小跌 4.39 點，收 15612 點，成交值 3120.72 億元，三大法人合計賣超 16.36 億元，內外資聯手逢低大買聯電逾 3 萬張，其中外資加碼長榮、萬海、華航等航運貨櫃族群，並買進富邦 VIX ，顯示恐慌情緒開始升溫，不過面板雙虎內外資不同調，外資持續調節賣超，內資則買進。

三大法人今日僅投信站在買方，小買 0.56 億元、外資賣超 15.59 億元、自營商賣超 1.42 億元；期貨方面，外資加碼空單 3131 口，空單未平倉口數來到 27983 口。

外資今日逢低大買聯電逾 2.7 萬張，位居買超之冠，另外隨著市場避險情緒升溫，外資也買超富邦 VIX 約 1.3 萬張；貨櫃航運族群也成為買盤重心，包括長榮 1.8 萬張、萬海 6113 張及華航約 5000 張；其他買超標的則有力成、華邦電、日月光投控、中鴻、元大金、京元電子等。

外資賣超標的集中面板族群，彩晶、群創均遭調節約 2.2 萬張，友達也有 1.1 萬張；其他電子股包括欣興 2.1 萬張、和碩、廣宇、偉詮電、金像電都有超過 8000 張。

投信買超標的則與外資不同調，買進友達、群創共近 8000 張，同步加碼聯電超過 3000 張，其他買超標的包括漢磊、台積電、仁寶、百合、廣達；賣超標的包括華邦電、旺宏、長榮、南亞科、陽明、金居、大成鋼等。

自營商買超前十名分別為群創、友達、陽明、凌陽、京元電子、明基材、致伸、英業達、廣宇、台達電；賣超前十名包括華邦電、長榮、國泰金、元大金、仁寶、彩晶、和晶、中鋼、聯電、宏碁。