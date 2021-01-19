【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 美股休市，美國將陸續公告 2020 年第四季財報，如 1/19(二)美國銀行 (BAC)、高盛集團(GS)；1/20(三) 網飛公司 (NFLX)、聯合健康(UNH)；1/21(四) 聯合航空 (UAL)；1/22(五) 英特爾(INTC)，歐股走勢漲多跌少，漲跌幅介於 - 0.22 至 0.44%。

2. 台股目前在 10 日線 (15,442 點)、月線(14,955 點) 之上，5 日線 (15,641 點) 仍失守，盤中一度跌近 300 點，尾盤跌幅收斂，最終下跌 4.39 點，跌幅 0.03%，收在 15,612.00 點，成交金額為 3,145.95 億元。三大法人合計賣超 16.37 億元，外資賣超 15.51 億元、投信買超 0.57 億元、自營商賣超 1.42 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價跌量縮，結構回穩，後勢仍需漲時帶量，方對盤勢有利。

（2）、均線：支撐為 1/18 低點 (約 15,320 點) 附近，壓力為 1/15 高點 (16,042) 點附近。

（3）、技術指標：KD 向下，短線高檔整理。

4. 櫃買指數漲幅 0.42%，收在 185.45 點，相對加權指數強勢。支撐為約 182 點附近，壓力為 190 點附近，KD 向下，短線端看月線支撐力道。

5. 觀盤重點：指數回測 10 日線見支撐，預計仍是偏多回檔，關鍵在於月線趨勢揚升，因此不破月線支撐，且可將持股比重維持至六成以上，留意量價能否同步向上，台股選股方向為半導體、被動元件、車用、內需、金融等族群。

6. 全球手機晶片龍頭高通衝刺今年 5G 手機大爆發商機之際，傳出旗下今年首款 5G 旗艦晶片「驍龍 888」獨家代工廠三星因 5 奈米產能爆滿，有意削減驍龍 888 生產量。高通新晶片產出受阻，2454 聯發科挾 2330 台積電產能全力奧援，有望乘勢坐大，大搶非蘋 5G 手機商機。

7. 越南政府宣布，批准鴻海（2317）集團在當地新設公司 Fukang Technology 投資 2.7 億美元（約新台幣 76.3 億元）設廠案。業界傳出，鴻海越南新廠將生產蘋果筆電與平板產品，隨著鴻海非中國大陸製造布局再下一城，可更進一步分散國際政治衝突不確定性的影響。

8. 車用晶片全球大缺貨，但各家車廠仍如期在 2021 年推出新車款，並將車道偏移、倒車環景等先進駕駛輔助系統（ADAS）列為標配，每輛車搭載的車用 CMOS 影像感測器（CIS）數量呈現倍增。隨著索尼國際大廠擴大車用 CIS 出貨，同欣電（6271）及精材（3374）晶圓級封裝接單暢旺。

9. 致伸（4915）因為新冠疫情影響聲學產品出貨，2020 年合併營收約 682.41 億元，年減 15.38％。看好鍵盤等電腦週邊產品續旺，以及聲學產品遞延出貨將在今年放量，另外車用、物聯網與智慧家庭等商業用、工業用相關新案量產，今年營收獲利可望重返成長軌道。

