亞德客-KY去年營收創新高 目標未來5年內營收突破400億元

氣動元件大廠亞德客 - KY(1590-TW) 去年營收創新高，達到人民幣 44.65 億元，可望躍升全球前三大氣動元件廠；亞德客表示，未來將持續強化研發中心與組建高精密加工廠，滿足市場需求，並實現未來 5 年內，營收達人民幣 100 億元 (超過新台幣 432 億元) 的目標。

亞德客去年受惠產業自動化需求提升，加上 5G 基地台、手機等應用發酵，12 月營收攀峰、達新台幣 19.78 億元，去年營收為人民幣 44.65 億元，以新台幣計價為 191.03 億元，年增 20.17%，第四季、全年營收同創新高。

亞德客去年獲利表現也暴衝，前三季稅後純益 32.64 億元，年增 72%，每股純益 17.27 元。法人估，亞德客去年將賺超過 2 個股本、EPS 上看 25 元，外資更看好，今年有機會賺超過 3 個股本。

亞系、歐系、美系外資及國內法人，近期相繼調升亞德客目標價至千元大關，又以美系外資的目標價 1350 元最高。美系外資看好自動化產業復甦後加速擴張，包括全球 5G 半導體設備資本支出成長、中國新基建及自主發展半導體、供應鏈生產基地分散化，與電動車帶動車用支出增加，都將推升亞德客成長動能。

亞德客去年資本支出原規劃為新台幣 20 億元，但由於新品微型線性滑軌客戶反應佳，加上擬擴產氣動元件產能，因此調升資本支出金額至 30 億元，其中 40% 用於廠房相關需求、24% 用於氣動元件設備、36% 用於提高微型線性滑軌產能。