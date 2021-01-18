東洋Q4純益年增逾4倍 去年全年EPS 3.38元

東洋 (4105-TW) 今 (18) 日公告自結，雖然去年藥品銷量不受疫情影響，並供應國內四價流感疫苗，但國際大廠嬌生 (J&J) 藥品代工業務改變商業條件，導致營運下滑，去年第 4 季稅後純益 1.78 億元，季減 19.82%、年增 474.2%，每股純益 0.72 元；去年全年稅後純益 8.4 億元，年減 19.5%，每股純益 3.38 元。

東洋去年 12 月營收 3.73 億元，月增 19.23%、年增 1.64%；營利率 21.18%，月增 7.1 個百分點、年增 13.01 個百分點；稅後純益 5634 萬元，月增 43.83%、較去年同期虧轉盈，每股純益 0.23 元。

東洋去年第 4 季營收 12.03 億元，季增 17.48%、年增 8.28%；營利率 20.28%，季減 0.93 個百分點、年減 1.69 個百分點；去年營收 42.22 億元，年減 5.47%；營利率 22.69%，年減 4.82 個百分點。

東洋今年營運重心仍以國內市場為主，預計癌症藥物將推出 1-3 個新適應症新品，其中將有醫材產品即將領證，並透過既有醫療通路銷售，法人預期，國內今年全年營收有望年增 1 成。

東洋正開發抗黴藥 Lipo-AB 及微球型產品 Octreotide LAR 等兩款困難學名藥，其中 Octreotide LAR 正與國際藥廠洽談商業銷售合約細節，有望本季完成授權，總授權金約 500 萬美元 (約新台幣 1.4 億元)，首筆簽約金就有 150 萬美元 (約新台幣 4216 萬元)，隨著授權金逐步入帳，今年營運有望落底反彈。