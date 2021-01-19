盤前財經大事搶先讀2021年01月19日

今日操盤前瞻

新股掛牌：亨泰光

法說會：台驊投控、中碳、特昇 - KY、心悅

美股投資人極度樂觀 高盛：還會漲但要開始找退場時機

對華爾街分析師來說，美股當前價位過高，似乎是個公開的祕密。其中一個最明顯的跡象，就是投資人過度興奮。閱讀全文...

看好拜登的刺激方案 高盛提高美國 2021 年成長預測至 6.6%

在總統當選人拜登提出 1.9 兆美元刺激方案之後，高盛對今年美國經濟的前景更加樂觀。閱讀全文...

〈聯發科 5G 封王〉高通產能取得受限 聯發科可望瓜分市占

外媒報導，三星近期 5 奈米訂單大爆滿，預計將削減自家旗艦級處理器產出，同時減少高通 (QCOM-US) 晶片產能，市場看好，聯發科 (2454-TW) 憑藉穩定產能供應、晶片良好效能，加上中低階價格帶完善，在 4G、5G 領域占有優勢，可望搶下更多市占，供應鏈業者更直言，上半年手機晶片市場將是聯發科的天下。閱讀全文...

去年全球前十大半導體廠 聯發科躍居第八 營收年增幅冠群雄

研調機構 Gartner 近日公告 2020 年全球前十名半導體企業名單，IC 設計大廠聯發科去年營收突破 110 億美元，排名從全球第 13 名，躍升全球第 8 名，營收年增幅高達 38.3%，在全球前十名企業中排名居冠。閱讀全文...

路透：川普政權取消華為供應商出貨許可 英特爾、鎧俠等遭殃

《路透社》週一 (18 日) 報導，根據多名消息人士說法，美國政府通知包含英特爾 (INTC-US) 在內的多家企業，他們供貨給中國華為的銷售許可將被取消。川普政權在即將結束之際，仍持續強化對中國的制裁手段。閱讀全文...

〈遠傳拚 5G〉今年基地台數量至少 8000 座以上 全台網路涵蓋率將達 83%

遠傳 (4904-TW) 昨 (18) 日宣布推出遠傳心生活 APP，對於今年 5G 布局，總經理井琪表示，今年全台 5G 基地台數量至少 8000-8500 座，全台網路涵蓋率上看 83%，目標朝 9000 座基地台邁進、涵蓋率拚達 9 成。閱讀全文...