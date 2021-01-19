〈台股盤後〉資金面強勁支撐短多 飆漲265點蓄勢再衝鋒萬六

隨著台積電持續衝鋒，台股指數今 (19) 日強彈一度超過 300 點，最高來到 15928 點，終場收在 15877.37 點，以上漲 265.37 點作收，成交值 3169 億元，法人指出，收復 5 日線位置後，多頭格局暫無虞，經過昨日上沖下洗，資金面的支撐力道明顯占上風，多頭顯然正積極再次齊聚衝鋒萬六關卡。

台積電終場漲逾 3%，權值股也見到不少買盤再起，推升聯電、研華和瑞昱大漲超過 6%，日月光投控漲近 5%，聯發科和聯詠均漲超過 3%，大立光、正新漲逾 2%，緯穎、台達電、元大金、台化和台塑化等均穩居紅盤上。

類股也明顯有輪動表現，自行車供應鏈再度轉強，美利達飆漲 7%，愛地雅漲半根停板，巨大漲 3%，桂盟漲近 2%。

太陽能族群再度獲資金進駐，元晶漲逾半根停板，茂迪、安集和達能漲 4% 上下，碩禾漲近 3%，聯合再生、倉和漲逾 1.5%。

砷化鎵族群在穩懋續漲近半根停板的帶動下，宏捷科漲 5%，全新漲近 3%。

不過，貨櫃航商仍有獲利了結賣壓，陽明今日恢復正常交易後雖以漲停開出，終場重挫 8%，長榮跌近 6%，萬海跌逾 4%。

而個股有不少是各自表態，聯傑、順德、長聖、立積、台揚、易華電、精英、博磊、昇達科、吉祥全、資通、凌陽、矽統、萬旭、立德、雷虎、金寶、連展投控等均漲停。

同時，鴻碩漲逾 7%，致茂漲逾 6%，競國、毛寶、應華、志超、譜瑞 - KY、富邦媒和中電等均漲超過半根停板。

法人指出，目前除了由台積電持續引領大盤多頭攻勢，仍以中小型題材股為資金追逐焦點，接下來要留意美國重要企業財報將陸續揭曉，包括英特爾、蘋果、超微、特斯拉等國際企業財報於月底前陸續發布，以及美國新任總統上任，均將牽動相關族群和題材走向。