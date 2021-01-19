〈台股盤中〉台積電、汽車電子帶頭衝 大漲逾200點跨越15800點

台股昨日留下長達 300 點的下影線，今 (19) 日台積電 (2330-TW) 及聯電 (2303-TW) 受惠外資點名看好，股價強勢表態，同時帶動汽車電子族群衝高，盤中大盤指數大漲逾 200 點，跨越 15800 點，挑戰重回 16000 點。

台股今天早盤開在 15716.64 點，最高 15815.06 點，最低 15716.64 點，預估全場成交值低於 3000 億元。

今天早盤集中市場市場以類股全漲的走勢向上，指數一度越過 15800 點，證券分析師黃漢成指出，由於外資對於台積電、聯電業績看法正向，早盤電子股占整體大盤成交金額比重高達 71%，而由目前市況來看，汽車產業復甦帶動下，汽車電子族群包哲凌陽、健和興、敬鵬、順德、廣宇、志超、定穎等個股漲勢也相當兇猛。

權值股方面，台積電盤中最高價 619 元，漲幅 1.98%，大立光 (3008-TW) 最高 2945 元，上漲 140 元，鴻海 (2317-TW) 最高 115.5 元，黃漢成說，台積電股價漲幅已高，投資人追價意願轉趨偏低。

台股指數已近前波高點 16041 點，黃漢成指出，越接近高點的台股震盪幅度將會加大，投資人的操作尤應謹慎。