希華出清轉投資泰華電子30%股權 仍維持合作關係

希華晶體 (2484-TW) 今 (19) 日公告，出清持有的中國大陸頻率元件廠隨州泰華電子科技 30% 股權，也等於正式結束對隨州泰華電子科技的投資，處分持股獲利約 3070 萬元，不過，希華董事長曾穎堂說，希華仍將維持與泰華電子科技合作關係。

希華晶體在 2013 年與大陸頻率元件上市公司泰晶科技合資成立隨州泰華電子科技，由泰晶科技出資 70%，希華晶體出資 30%，隨州泰華電子科技生產頻率元件為主，製程能力在 3225 及 2520 頻率元件為主，並向更高階產品開發。

希華晶體今天以約人民幣 7739.2 萬元 (折合台幣 3.37 億元) ，出售全部所有泰華電子科技 30% 股權，交易對象則為已持有泰華電子科技 70% 股權的泰晶科技，處分利益人民幣約 704 萬元，折合新台幣約 3070 萬元。

希華除此股權交易利益外，曾穎堂說，希華 2013 年投資泰華電子科技後，也有獲分派投資的股息利益。

希華晶體董事長曾穎堂指出，處分泰華電子科技股權，款項預計最快第一季完成並匯回，除有處分利益挹注，也有助希華現金流；而希華在中國已無頻率元件產業的投資項目，但希華仍維持與泰華電子科技的合作關係。

希華晶體今年在台維持大手筆的資本支出，2020 年資本支出為 4.3 億元，主要用於完成在台灣南科廠的音叉型石英振盪器生產線，並已投產；今年規劃 5 億元的資本支出，年增 16.27%；其中包括在台灣投資 3.2 億元，日本希華 1.8 億元。

希華董事長曾穎堂說，今年規劃投資 1.8 億元於日本希華，將用於擴充在通訊產業應用的新產品，而台灣投資 3.2 億元將在台中潭子廠增設小型化元件生產線。